Stiri pe aceeasi tema

- ​​Guvernul vrea sa adopte joi un proiect OUG prin care se amâna termenul de depunere a declarației de beneficiar real. Practic, este introdus un termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus prin Legea 101/2021, la un…

- Termenul de depunere a declaratiei de beneficiar real va fi prelungit pana la 1 octombrie, iar documentul va putea fi depus sub forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica, sau poate fi transmis la Oficiul Registrului Comertului prin mijloace electronice, potrivit unui proiect de…

- Termenul de depunere a declaratiei de beneficiar real va fi prelungit pana la 1 octombrie, iar documentul va putea fi depus sub forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica, sau poate fi transmis la Oficiul Registrului Comertului prin mijloace electronice, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- ​Ministerul Economiei a pus în dezbatere publica un proiect de OUG prin care se amâna termenul de depunere a declarației de beneficiar real. Practic, este introdus un termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus…

- Premierul Florin Cițu nu ia in calcul o remaniere in acest moment, dupa ce deputatul PNL Pavel Popescu a spus ca ministrul Economiei, Claudiu Nasui, ar trebui sa plece din funcție petru ca a cerut Parlamentului amanarea dezbaterilor in Parlament asupra Legii 5G. „Nu, nu iau in calcul o remaniere in…

- Premierul Florin Cițu nu ia in calcul o remaniere in acest moment, dupa ce deputatul PNL Pavel Popescu a spus ca ministrul Economiei, Claudiu Nasui, ar trebui sa plece din funcție petru ca a cerut Parlamentului amanarea dezbaterilor in Parlament asupra Legii 5G. Mai mulți lideri PNL cred ca Nasui…

- Proiectul de lege care va asigura cadrul legal necesar implementarii rețelelor 5G in Romania va fi dezbatut de Camera Deputaților in procedura de urgența. Dupa 8 luni in care proiectul a stat in sertarul Guvernului, intr-o saptamana acesta a ajuns de pe ordinea de zi a executivului pe masa legislativului.…

- Persoanele care locuiesc in locuințe pasibile de privatizare conform Legii privatizarii fondului de locuințe vor obține dreptul de a le privatiza pina la 31 mai 2024, avind obligația de a inregistra dreptul de proprietate in modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile. Un proiect de lege…