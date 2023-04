Stiri pe aceeasi tema

- USR Cluj transmite sambata ca a castigat procesul impotriva membrilor PNL care au distribuit pliante false in campania pentru alegerile europarlamentare din 2019. Pliantele conțineau mesaje ale unor reprezentanți ale USR, insa nu erau asumate de partid.„USR Cluj a castigat procesul impotriva membrilor…

- Partidul Forta Dreptei anunta ca Ludovic Orban, presedintele formatiunii, a castigat procesul impotriva Guvernului, obtinand in instanta obligarea Executivului la organizarea alegerilor locale partiale in localitatile in care mandatele de primar au fost declarate vacante sau in care consiliul local…

- USR sustine ca PSD si PNL ii protejeaza pe sefii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) care refuza sa vina in Parlament sa le explice romanilor de ce preturile politelor RCA sunt atat de mari si ce masuri au luat. „ASF, stat in stat? Sefii Autoritatii nu vin in Parlament si refuza sa spuna cati…

- Alin Oprea reacționeaza, in exclusivitate pentru Spynews.ro, la postarea pe care fosta lui soție, Larisa Uța, a facut-o recent pe rețelele de socializare. Femeia anunța ca a caștigat procesul de defaimare impotriva cantarețului, insa acum interpretul vine cu replica. Artistul dezmite aceasta informație.

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a caștigat in instanța și procesul de judecata impotriva socialistului, Nichita Țurcanu, care a declarat intr-un briefing de presa ca ultima nu a indicat in declarația de avere toate bunurile pe care le deține familia sa. Decizia a fost pronunțata de magistrații Judecatoriei…

- Comunicat de presa Primarul USR din Campulung a caștigat, in prima instanța, procesul pentru bulevardul Pardon. USR Argeș solicita PNL sa opreasca atacurile impotriva Elenei Lasconi. Procesul caștigat arata clar ca prefectul PNL Radu Perianu nu a facut altceva decat sa execute un ordin politic. Cand…

- Primaria Timișoara a anunțat ca, incepand de astazi dimineața, parcarea din spatele magazinului Bega a revenit in domeniul public al orașului, dupa ce a caștigat definitiv, la Inalta Curte de Casație și Justiție, procesul pentru acest teren. In prima faza, parcarea va putea fi folosita in sistem TimPark,…