Stiri pe aceeasi tema

- ”Parlamentul sterge urmele furturilor facute in pandemie. PSD-PNL a dat azi o lege pentru stergerea datoriilor Unifarm facute pe achizitii la suprapret masiv in timpul pandemiei. Au luat un proiect care nu avea nicio legatura cu stergerea de datorii si i-au strecurat cateva amendamente. Punand texte…

- Este a 16 a zi de razboi, iar Rusia inca ataca și bombardeaza Ucraina din toate colțurile posibile. Inca din prima zi, invazia rușilor peste ucraineni a atras atenția tuturor, inclusiv pe cea a lui Garry Kasparov, care acuza ca intre SUA și Rusia este vorba de un pact care sa duca la predarea țarii…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat vineri ca tara sa va incepe sa stranga date despre actiunile fortelor armate ruse in timpul invaziei asupra Ucrainei, pentru a le trimite Curtii Penale Internationale (CPI), transmite agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Deputatul USR Claudiu Nasui a apreciat luni ca propunerea liderului PNL, Florin Citu, privind reducerea contributiei CAS de la 25 la 20% este una buna, dar a sustinut ca liberalul nu a sustinut masuri de scadere a impozitarii muncii in perioada in care a fost premier. "Trebuie sa ne uitam…

- Cauza inflației o reprezinta scumpirile din energie, urmare a unei liberalizari „haotice” și a unui „lanț de greșeli” facute in timpul a doi ani de guvernare de dreapta, a declarat duminica seara, la Digi24, Marcel Ciolacu, președintele PSD, care spune ca acesta „nu este un reproș” la adresa actualilor…

- PSD Vrancea il acuza pe președintele Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma ca refuza in continuare sa țina ședințele plenului Consiliului Județean cu prezența fizica și nu in sistem on line. Mai mult, social democrații vranceni susțin ca președintele Toma a refuzat sa prezideze din Sala Mare, așa…

- FRANȚA: Parlamentul adopta legea care instituie obligativitatea permisului anti-COVID FRANȚA: Parlamentul adopta legea care instituie obligativitatea permisului anti-COVID Parlamentul francez a adoptat definitiv, duminica, printr-un vot final al deputatilor, proiectul de lege care instituie obligativitatea…

- Deputatul USR Cristina Rizea spune ca o firma anchetata de DIICOT intr-un dosar in care apar și membri PSD a caștigat licitația studiului de fezabilitate pentru modernizarea caii ferate Constanța-Mangalia. „Pe 30 decembrie, CFR a anunțat caștigatorul licitației pentru studiul de fezabilitate…