- Claudiu Nasui acuza ca, prin ordonanta de guvern adoptata, vineri, Guvernul Ciuca achita promisiunile electorale, ce vizeaza ajutoarele pandemiei, ale PNL din 2020 din banii romanilor. El a adaugat ca, in urma ordonantei de vineri, ajutorul din partea UE a fost scos din schema, urmand ca ajutoarele…

- Parintii si bunicii, ajutoarele lui Mos Nicolae, au avut o zi plina. In targurile de profil si in marile magazine a fost aglomeratie, asa ca pentru cadoul perfect s-a stat la coada. Cautate au fost dulciurile, fructele si obiectele lucrate manual.

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca legea prin care se transfera terenul de la Romexpo in proprietatea Camerei de Comerț a Romaniei reprezinta ”un tun de propoții” dat de PSD și PNL. Terenul ar fi evaluat la 300 de milioane de euro, iar soluția ar fi fost ca acesta sa fie scos…

- Numarul companiilor de impact aflate in stare de insolventa iminenta a fost, in 2020, in plina pandemie, la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, comparabil cu cel din 2013, cand numarul insolventelor iminente a fost cel mai mare din istorie, ca urmare a efectelor prelungite ale crizei financiare…

- Grupul OMV Petrom a realizat in primele noua luni un profit net de 1,67 miliarde lei, in crestere cu 103% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand rezultatul net s-a ridicat la 826 de milioane de lei, potrivit rezultatelor transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile…

- Premierul Florin Cițu a ținut sa aminteasca, intr-o declarație facuta la Guvern, banii de care Ministerul Sanatații a beneficiat și totodata a declarat ca Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța a avut la dispoziție bani veniți din fonduri europene pe care nu i-a folosit. „Cei care invoca…