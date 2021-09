Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar trebui sa anuleze impozitarea pentru primii 200 de lei din salarii, in loc sa majoreze salariul minim brut, a mentionat miercuri ministrul demisionar al Economiei, Antreprenoriatului si Comertului, Claudiu Nasui, pe Facebook. "Daca un guvern chiar vrea sa ajute romanii sa iasa…

- ​Claudiu Nasui ataca miercuri creșterea salariului minim brut anunțata de premierul Florin Cîțu, precizând ca masura este o arma a statului pentru a lua mai mulți bani din privat. Masura înseamna automat creșterea tuturor salariilor bugetarilor, pentru ca toate salariile la stat sunt…

- Cresterea salariului minim trebuie facuta in acord cu mediul de afaceri, altfel se va ajunge la concedieri si totul se va intoarce impotriva oamenilor, a afirmat, joi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa. "Orice majorare a salariului minim trebuie sustinuta si de mediul economic,…

- Salariul minim pe economie va fi subiectul unor negocieri cu sindicatele si patronatele, care vor incepe in septembrie, a anunțat miercuri ministrul Muncii, Raluca Turcan. „Eu o sa va spun cateva principii, ca sa fie lucrurile foarte clare. Unu: cred ca salariul minim trebuie sa creasca si cred ca este…

- Deputata USR PLUS Cristina Pruna transmite marți ca majorarea salariului minim pe economie este „praf in ochi” daca se impoziteaza in continuare și angajatul pierde aproape jumatate din bani, dupa ce ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus ca este nevoie de majorarea lefurilor. „Haideți sa…

- Cand e vorba sa lasam bani romanilor care muncesc, e o problema bugetara. Dar cand e vorba sa dam 50 de miliarde de lei la programe care au mers intotdeauna catre baroni locali si firme de partid, nu mai e problema de buget sau deficit? Romania nu e saraca, e saracita. Oare cutia Pandorei nu se deschide…

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, a declarat, miercuri, la Antena 3 , ca masura neimpozitarii salariului minim pe economie, care este prevazuta in programul de guvernare, s-ar aplica tuturor și ar ajuta economia. Claudiu Nasui a explicat ca, in cazul salariilor mai mari, impozitele ar urma sa fie…