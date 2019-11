Stiri pe aceeasi tema

- "Observ ca Victor Ponta imi amesteca numele in tot felul de negocieri cu care nu am nicio treaba de altfel. Vreau sa-i transmit doar ca suntem in aceasta situatie, de a pierde guvernarea, strict din cauza tradarii lui si a negocierilor pe care le facea, pe la Neptun, fie cu PNL pentru presedintia Camerei…

- Europarlamentarul PSD Claudiu Manda sustine ca nu are nicio legatura cu "negocierile" despre care vorbeste liderul Pro Romania, Victor Ponta, si ii transmite acestuia ca social-democratii se afla in...

- Europarlamentarul PSD Claudiu Manda ii transmite lui Victor Ponta, dupa ce acesta l-a acuzat ca a negociat revenirea lui Mihai Tudose in PSD, ca lumea uraste tradatorii ca el si oricat ar incerca acum sa faca pe domnisorul de pension, nu mai pacaleste pe nimeni. ”Ai cazut intre scaune dupa ce ai…

- Aproximativ 300 de membri ai Pro Romania trec la PSD Alba, acest „transfer” fiind anuntat public de presedintele organizatiei judetene a social-democratilor, Ioan Dirzu. Situatia e surprinzatoare pentru ca in ultimele saptamani au avut loc treceri invers, potrivit Alba24.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune ca Victor Ponta este „cel mai periculos personaj politic” al momentului, pentru ca are ca obiectiv „supraviețuirea PSD sub comanda lui”, prin intermediul formațiunii pe care o conduce Pro Romania, și al ALDE, foștii aliați ai social-democraților, noteaza digi24.roIn…

- Social-democratii au mai pierdut un deputat. Mihaita Gaina a anuntat Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca paraseste partidul si grupul parlamentar PSD. Mihaita Gaina precizeaza ca va activa in Parlament ca deputat neafiliat. Surse parlamentare precizeaza ca acesta ar putea sa treaca la partidul…

- Senatorul Nicolae Marin, demisionat din PSD in urma cu doar cateva zile, a anunțat ca s-a inscris in Pro Romania și deja promoveaza candidatul pe care formațiunea lui Victor Ponta il susține la prezidențiale - Mircea Diaconu. Senatorul PSD Vasile Ilea a demisionat și el din PSD și, potrivit…