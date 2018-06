Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat, luni, la "Sinteza zilei", ca miercuri, in ziua dezbaterii motiunii de cenzura initiate de PNL, membrii PSD, dar si simpatizantii social-democrati, alaturi de cei al ALDE, vor merge la Palatul Parlamentului. Aceasta, in conditiile in care exista deja o campanie…

- "Buna seara. Vin cu rugamintea catre dumneavoastra de a participa marti, ora 19.00, la protestul organizat in Piata Victoriei. Participarea dumneavoastra este importanta pentru Romania si pentru PNL. Ne intalnim toti la sediul PNL din Aleea Modrogan, ora 18.45, pentru a merge impreuna la protest.…

- PNL anunța negocieri om la om pentru moțiunea de cenzura. Presedintele liberal, Ludovic Orban, a anuntat luni in urma sedintei Biroului Executiv al PNL ca negocierile cu diverse grupuri parlamentare și cu parlamentarii din majoritatea PSD-ALDE, in vederea sustinerii motiunii de cenzura, se poarta pana…

- Moțiunea de cenzura, depusa miercuri in Parlament. Liderul liberalilor, Ludovic Orban a declarat la Romania TV ca, daca moțiunea va trece, va fi propunerea de premier a PNL, așa cum s-a votat in forul de conducere. ”Negociem cu toata lumea”, a precizat Orban, aratand ca discuțiile cu parlamentarii se…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat luni ca liberalii vor organiza ample proteste in intreaga tara pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, precizand ca a existat si o propunere a formarii unui cordon uman in jurul Parlamentului. ''Am purtat discutii legate…

- "Am purtat discutii legate de pregatire motiunii de cenzura, despre stadiul negocierilor si despre posibilitatea organizarii unor ample actiuni de protest in sustinerea motiunii de cenzura", a anuntat Ludovic Orban la finalul BEX, potrivit News.ro. Intrebat cand vor avea loc si unde, acesta…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat miercuri ca partidul a decis sa inceapa discutiile in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului “Am luat decizia in Biroul Executiv de a incepe toate tratativele, toate eforturile de lobby pentru a asigura maximum de sanse pentru…