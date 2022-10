Europarlamentarul Claudiu Manda a fost reales, joi, cu unanimitate de voturi, presedinte al PSD Dolj, in cadrul Conferintei judetene de alegeri a organizatiei, la care au participat peste 600 de membri.Claudiu Manda, care conduce PSD Dolj de 10 ani, a afirmat ca in aceasta perioada, impreuna cu echipa sa, nu a pierdut niciun scrutin, nu a luat niciodata sub 50% din numarul de mandate de primari, consilieri locali sau din numarul de parlamentari."De fiecare data ne-am dorit sa ne clasam pe primul loc. Insa intre timp ne-am mai maturizat si noi si nu vreau sa spun, domnule presedinte (n.r. Marcel…