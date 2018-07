"E prea devreme sa raspund eu astazi. Am observat urmatorul lucru astazi din declaratiile domnului presedinte Iohannis: ca respecta Constitutia, ca era obligat sa respecte Constitutia si a promulgat una dintre cele trei Legi ale Justitiei. Parlamentul respecta Constitutia si, la toate criticile facute de Curtea Constitutionala la controlul de constitutionalitate, Parlamentul a revenit si a corectat asa incat sa fie respectat punctul de vedere al Curtii. Celelalte lucruri cum ar trebui si in ce sens ar trebui sa reluam si sa rediscutam o lege care abia astazi a fost promulgata si pune in acord…