- Ședința tensionata in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, marți seara. Președintele PSD, Viorica Dancila, i-a reproșat europarlamentarului PSD Claudiu Manda ca a jignit-o, moment in care soția acestuia, Olguța Vasilescu, a intervenit spunand ca renunța la funcția de șef de campanie. Viorica…

- Tensiuni la ședința Comitetului Executiv Național al PSD, unde Viorica Dancila ar fi plans și a ieșit din sala dupa ce s-a certat cu Claudiu Manda pe care l-a acuzat ca ar fi spus ca „nu poate caștiga alegerile cu așa o proasta”, au declarat pentru Libertatea surse PSD care au participat la ședința.…

- Șeful campaniei prezidențiale a Vioricai Dancila, Lia Olguța Vasilescu, vrea sa demisioneze dupa un schimb de replici intre soțul ei, Claudiu Manda, lider PSD Dolj, și candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila, potrivit Antena 3. In ședința CEX PSD aflata in desfașurare la ora transmiterii…

- „Adevarul“ a obtinut primele EXIT Poll-uri. La ora 14.00, Klaus Iohannis conduce detasat, in timp ce lupta dintre Viorica Dancila si Dan Barna pentru locul doi e foarte stransa, arata cifrele unui institut care lucreaza pentru partidele de dreapta. In schimb, cercetarile primite de PSD arata o diferenta…

- Viorica Dancila, candidat PSD la alegerile prezidentiale, e cotata cu un scor intre 18% si 22% in sondajul comandat de PSD, sustin surse politice pentru Adevarul. Dan Barna are un procent asemanator: 20%. Problema PSD e candidatura lui Mircea Diaconu, care rupe din voturile premierului Dancila. Diaconu,…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

