Claudiu Manda face mișto de procurorul care l-a trimis în judecată: Făuritorul de dreptate. Sunt nevinovat Europarlamentarul Claudiu Manda a reacționat dupa ce procurorii anticorupție l-au trimis in judecata. Social-democratul spune ca a aflat cu surprindere despre acest lucru, precizand ca dosarul a fost instrumentat de „harnicul procuror” Jean Uncheșelu, doar in baza declarației unui adversar politic. Manda a reacționat printr-un mesaj pe Facebook, in care il ironizeaza pe procurorul Jean Uncheșelu, “fauritorul de dreptate de la Craiova”, cel care a instrumentat dosarul sau și despre care spune ca “dupa ce a ascultat, in prima parte a anului 2015, timp de 6 luni, aproximativ 100 de persoane, probabil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

