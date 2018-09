SRI-DNA, acord. Manda: Am fost sesizaţi

"Noi am fost sesizaţi la Comisie cu un acord de colaborare între SRI şi DNA, pornind de la protocolul din 2009. Era dezbatere punctuală pe caz (..) Am fost sesizaţi cu o adresă secretă de domnul Traian Băsescu (...) În acea notă internă se făcea referire la un plan de colaborare între SRI şi DNA. Am solicitat să ne parvină… [citeste mai departe]