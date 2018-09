Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii a informat despre pericolul pestei porcine din iunie 2016, iar pana in august 2018 au fost facute 132 de informari pe acest subiect a anuntat, joi seara, presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii Serviciului, Claudiu Manda.

- Directorului SRI, Eduard Hellvig, a transmis Comisiei parlamentare de control al activitatii SRI ca Serviciul Roman de Informatii a transmis mai multe note Ministerului de Interne si Jandarmeriei si inainte si dupa evenimentele din 10 august, inclusiv informatii ca

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat joi in Comisia parlametara pentru controlul activitatii Serviciului ca prima informare despre pericolul pestei porcine africane a fost facuta in timpul Guvernului Ciolos, iar primul caz de pesta a fost semnalat in iulie 2017. Detaliile oferite de șeful SRI…

- Serviciul Roman de Informații a precizat, prin directorul sau, Eduard Hellvig, ca nu are niciun protocol incheiat cu vreun partid politic. A spus-o Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control SRI, dupa audierea lui Hellvig.”Nu e niciun protocol incheiat cu PSD. SRI nu a semnat niciun protocol…

- Directorul Serviciului Roman de Informati (SRI), Eduard Hellvig, va fi audiat joi, de la ora 11.00, in Comisia parlamentara de control a activitatii Serviciului, a anuntat presedintele Comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Generalul SRI Dumitru Dumbrava a fost trecut in rezerva. Președintele Iohannis a semnat, marți, decretul, retragerea fiind efectiva incepand cu 1 septembrie 2018. Generalul Dumbrava a fost audiat anul trecut in comisia pentru controlul SRI, pe tema implicarii Serviciului in dosarele din justiție. In…

- * Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, in redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii 11 ani privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, Comisia Europeana s-a bazat aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale statului roman.…