- Presedintele comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a facut, joi seara, o serie de declaratii privind protocoalele SRI, informarile SRI despre pesta porcina si protestul din 10 august, transmite News.ro . Protestul din 10 august Directorului SRI, Eduard Hellvig,…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat joi in Comisia parlametara de control a activitatii Serviciului ca prima informare despre pericolul peste porcine africane a fost facuta in timpul Guvernului Ciolos, iar primul caz de pesta a fost semnalat in iulie 2017."Conducerea SRI ne-a informat…

- Klaus Iohannis a criticat in termeni duri modul in care Jandarmeria a acționat la protestul de vineri. Șeful statului i-a acuzat pe cei din PSD ca abuzeaza de putere și a facut un apel la societatea civica sa nu se lase descurajata. Șeful statului s-a aratat revoltat de faptul ca la trei zile de la…