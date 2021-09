Stiri pe aceeasi tema

- Ups! Andrei Alecu ce ai facut, ai fost prins pe picior greșit sau totul este o iluzie? Noi intrebam, noi dam și raspunsul, caci cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele milionarului și au surprins imagini de senzație. In primul…

- Christina Ich și soțul, Alex Pițurca, știu ce trebuie sa faca pentru a ieși in evidența, astfel ca recent și-au cumparat doi bolizi de lux, ultima fița in materie de mașini, cu care deja fac furori prin Capitala. Iata cum au fost surprinși la bordul autoturismelor cu mulți cai putere

- Atacanul danez Martin Braithwaite (30 de ani) vrea sa continue la Barcelona, dar simte ca formația condusa de Joan Laporta ii grabește plecarea. Danezul cere un salariu mai mare. Martin Braithwaite are contract cu Barcelona pana in iunie 2024, dar simte ca viitorul sau la clubul catalan este unul incert.…

- Gigi Becali continua curațenia la FCSB. Dupa Buziuc, Filip, Alexandru Stan și Robert Ion, vicecampioanei Romaniei se va desparți și de Gabriel Simion (23 de ani, mijlocaș). Venit la FCSB vara trecuta dupa ce a fost imprumutat la Astra Giurgiu, Gabriel Simion nu a reușit sa se impuna ca titluar la formația…

- Mihaela Stanciu a simțit ca norocul ii surade, astfel ca, in drum spre casa, a facut o oprire rapida la un centru de pariuri sportive, ca doar Campionatul European de fotbal inca nu s-a incheiat, iar cunoștințele acumulate de-a lungul casniciei cu Daniel Pancu nu ar fi chiar degeaba.

- Au tot negat ca ar trai o frumoasa poveste de dragoste, dar iata ca imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro spun totul! Andreea Cosma și Gabi Matei au fost surprinși mai indragostiți ca niciodata la un restaurant de fițe din Capitala, impartașindu-și saruturi și mangaieri tandre.

- A tras o frica sora cu moartea. O tanara a fost imbrancita si speriata de catre un individ ce o urmarea in preajma unei fasii forestiere. Totul s-a petrecut in aceasta dimineata, in sectorul Buiucani din Capitala.

- Bogdan Andone l-a antrenat la Astra pe Daniel Graovac și il caracterizeaza pe noul fundaș al CFR-ului. Clujenii l-au adus gratuit, dupa ce bosniacul a reziliat contractul cu formația din Giurgiu. Clujul continua sa-și completeze lotul in timpul pregatirii. L-a luat și pe Daniel Graovac, un fundaș central…