Stiri pe aceeasi tema

- Echipa din prima liga din Bulgaria, Ludogoreț, și-a schimbat antrenorul. Formația la care evolueaza romanii Comin Moți, Dragoș Grigore și Claudiu Keșeru va fi antrenata de tehnicianul din Cehia Pavel Vrba (56 de ani), anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru Coarna se…

- Ludogoreț merge in primavara pentru a patra oara dupa un meci, 1-1 cu Ferencvaros, in care Keșeru, inlocuit in prelungiri, n-a inscris si nici n-a avut ocazii. Grigore a fost integalist, iar Moti a lipsit. In afara campionilor de la CFR nu mai avem decat trei romani in primavara Europa League. Stranierii…

- Gigi Becali cauta cu disperare un atacant pe gustul sau la FCSB, iar soluția ar putea veni din Bulgaria, unde Claudiu Keșeru (33 de ani) iși va termina contractul cu Ludogoreț. Varful, care a mai jucat pentru FCSB in perioada 2014-2015, iși incheie ințelgerea cu bulgarii in vara și nu știe ce va face. …

- Romania va intalni Islanda in barajul din Liga Națiunilor. Partida se va disputa pe 26 martie, la Reykjavik, iar invingatoarea va disputa finala competiției cu invingatoarea din meciul Bulgaria - Ungaria. Prezent la tragerea la sorți a barajelor din Liga Națiunilor, eveniment care a avut loc, vineri,…

- Tragerile la sorti pentru barajul EURO 2020 au avut loc astazi de la ora 13:00. Nationala Romaniei va juca primul meci in deplasare. Scotia si Islanda au fost posibilele adversare ale "tricolorilor" in meciul de pe 26 martie. Romania va juca cu Islanda in barajul pentru Euro 2020. Tricolorii vor juca…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, in meciul castigat cu 3-1 in fata formatiei Beroe Stara Zagora, pe teren propriu, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a marcat in min. 52 al partidei, celelalte goluri ale campioanei fiind…

- Claudiu Keșeru, atacantul lui Ludogoreț, golgeterul campionatului bulgar, s-a ciocnit cu portarul advers la a 8-a sa reușita in campionatul bulgar și a fost inlocuit. Ludogoreț a invins-o cu 2-0 pe Levski. De cand a venit Claudiu Keșeru, in 2015, nimeni nu a mai inscris atat de mult ca el. Nu doar…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, duminica seara, in etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Bulgariei, in meciul castigat pe teren propriu cu scorul de 2-0 in derby-ul cu formatia Levski Sofia.