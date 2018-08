Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casație și Justiție i-a pus sub control judiciar pe procurorii de la Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, in urma plangerii penale depuse de catre deputatul PSD, Andreea Cosma.De asemenea, procurorii i-au interzis lui Lucian Onea sa mai lucreze la…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca trimite Romania, Grecia si Irlanda in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu au pus in aplicare normele in materie de combatere a spalarii banilor, se arata intr-un comunicat pe site-ul institutiei.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis marti achitarea Alinei Bica in dosarul in care a fost judecata alaturi de omul de afaceri Horia Simu si de fostul sef al ANAF Serban Pop si in care in prima instanta primise o condamnare de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale. Decizia instantei nu va fi definitiva. La ultimul termen…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis, joi, sa retrimita Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism (DIICOT) dosarul “Romgaz” pentru refacerea urmarii penale. Decizia nu este, insa, defintiva. Cu un an in urma, Adriean Videanu, Ioan Niculae, alte…

- Curtea Suprema a respins miercuri cererile formulate de Dinu Pescariu si Claudiu Florica, inculpati in dosarul Microsoft, de revocare a masurii asiguratorii a controlului judiciar. Decizia instantei poate fi atacata in apel.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis sa mentina masura controlului judiciar fata de inculpatii Claudiu Florica, Dinu Pescariu si Calin Tatomir pentru 60 de zile, cu incepere de la data de 4 iunie pana pe 2 august inclusiv. "Respinge cererile de revocare a masurii preventive a controlului…

