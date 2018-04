Claudiu Dumitrache pregateste surprize pentru toata lumea

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a prezentat un proiect de hotarare de Consiliu General ce prevede acordarea unui nou ajutor social. Astfel, fiecare cuplu infertil din Bucuresti ar urma sa primeasca vouchere in valoare de 10.800 de lei care sa acopere costul procedurilor de fertizilare…

- Judecatoarea Gabriela Iordache, fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti care a incercat sa se sinucida duminica, 18 martie, este internata in continuare la Terapie Intensiva la Spitalul Floreasca din Capitala. Judecatoarea a fost adusa in coma la Bucuresti.

- Realizatorul TV Radu Banciu a vorbit in ediția de joi a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre vizita oficiala a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, la București.„Vizita n-a fost un succes pentru țarișoara noastra. Deci el i-a vazut pe Klaus Iohannis, pe Liviu Dragnea,…

- Globalizarea va continua sa reduca prețurile, ceea ce inseamna ca oamenii de afaceri sunt obligati sa invețe sa isi trateze “brandul” ca pe o fiinta umana. Totodata, in realitatea actuala, vanzarile nu se mai refera atat de la un produs si la beneficiile lui, ci la identificarea si legatura dintre vanzator…

- O fata de 16 ani, din Sacele, a plecat de acasa și nu a mai revenit. Parinții sunt disperați și fac apel la toata lumea sa anunțe Poliția daca a vazut-o. „Am fost sesizați ieri de catre familie ca, in data de 16 februarie, in jurul orei 17.00, minora de 16 ani a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- ULive Session a inceput in 2017 cu versiuni live ale unor hituri de la Alina Eremia, Lora, AMI, Dorian Popa, Liviu Teodorescu, Ligia, Giulia, Ioana Ignat, Peter Pop, iar anul acesta continua cu alte 15 momente muzicale – piese proprii, cover-uri si interpretari acustice, totul ambalat intr-un concept…

- Cove se intoarce la Vorbește lumea, luni, 29 ianuarie, cand se implinesc 600 de ediții. Cele mai reprezentative comunitați, ce traiesc in Romania, vor petrece alaturi de Adela și Cove in sufrageria lor și vor aduce bucate alese și adevarate talente. Chiar daca a fost plecat in cautarea unor baieți buni…