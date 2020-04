Stiri pe aceeasi tema

- ATUNCI CAND TIMPUL IȘI RISIPEȘTE SENSUL IN ETERNITATE – IN MEMORIAM ACAD. ALEXANDRU BOBOC A plecat catre eternitate, cu o clipa mai devreme decat noi, cel mai important specialist roman in filosofie moderna și contemporana, reputatul filosof, profesor universitar, traducator, scriitor și membru titular…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri la DcNews ca premierul Ludovic Orban se lauda cu realizarile administrației publice locale in prevenirea raspandirii epidemiei de coronavirus și „cel mai urat lucru in viața” este sa te lauzi cu realizarile altuia, acest lucru fiind discutat…

- Cristian Onețiu, investitorul de la Imperiul Leilor, și-a mutat activitatea in bucataria de acasa. Omul de afaceri spune ca și-a mutat bioul in bucatarie, unde e mereu in contact cu partenerii de business și cu antreprenori pe care ii indruma in afaceri. El ii indeamna pe romani sa lucreze…

- Stefan Bezdechi a fost filolog si traducator de exceptie din marii poeti epici si lirici ai clasicismului antic, din filosofi greci si latini, iar prin activitatea sa contribuit masiv la cunoasterea literaturilor eline, latine si bizantine in Romania. Viata, activitatea si opera lui Stefan Bezdechi24…

- CONSTANTIN BRATESCU 1882 1945 Constantin Bratescu reputat savant, pedagog si scriitor roman, membru corespondent al Academiei Romane, socotit geograful Dobrogei.Viata, activitatea si opera30 septembrie 1882 Se naste in Mineri, judetul Tulcea.1906 Isi ia licenta in geografie, la Universitatea din Bucuresti,…

- Autor: Stelian ȚURLEA „In ce priveste clasele cele mai napastuite, taranimea si muncitorii, acolo totul era impartit si mai simplu. Ei aveau de obicei doua randuri de haine: cele de munca si cele de sarbatoare. Multi insa nu aveau haine de sarbatoare. Cum aratau hainele de munca purtate permanent?…

- Volumul a aparut la Editura Paralela 45 in 2019, scriitoarea, nascuta in Constanta, fiind absolventa a Facultatii de Filosofie din cadrul Universitatii iesene din 2002, iar in 2008 a devenit doctor in filosofie. Este autoarea mai multor volume de eseuri, filosofie si interviuri. „Descrierea etapelor…

- Volumul de memorii "Viata mea. Amintiri din inchisoare si din libertate" este o impresionanta marturie a unei vieti ce pare incredibila. Autorul, George Sarry, nepot de frate al celebrului jurnalist Constantin N. Sarry, s a nascut si a copilarit in Constanta anilor interbelici, fiind arestat si condamnat…