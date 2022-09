Stiri pe aceeasi tema

- ”Euro a pierdut in fata dolarului aproximativ 11% anul acesta. In Romania, leul se afla de o saptamana in alunecare rapida in raport cu Euro. O tendinta de durata de apreciere a leului e dificil de intrevazut si nu se aliniaza cu deficitul de cont curent sau cu provocarile induse de cresterea dobanzilor.…

- Criza energetica face ca monedele europene sa piarda teren in raport cu dolarul american, iar importurile din SUA sa devina și mai scumpe, ducand la o presiune suplimentara a prețului, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Fii…

- Prețurile la gaz și energie din Europa au crescut in ultimele zile, fiind de circa 15 ori mai mari decat media pentru aceasta perioada a anului. „Statele europene incearca sa umple spațiile de depozitare, dar sunt inca foarte dependente de gazul rusesc și orice reduceri ale livrarilor ar putea face…

- Scaderea petrolului și a altor produse induce un posibil inceput de scadere a inflației in SUA. In schimb, in Europa energia electrica și prețul gazelor raman motive de ingrijorare. In zona Euro, inflația a atins 8,9% luna trecuta, cu 0,3 puncte peste iunie. In Romania, inflația din iulie, de 14,96%…

- Eficiența energetica revine ca tema cheie, atunci cand prețul energiei atinge varfuri record, se reutilizeaza resurse foarte poluante, iar seceta amenința capacitațile hidro și nucleare. Intre modalitațile de a reduce factura energetica se afla și „pompele de caldura”, care, deși denumite astfel, pot…

- Europa se confrunta cu seceta extrema. Italia trece prin cea mai severa vara pentru agricultura din ultimii 70 de ani. Situația este grava și in Elveția. In Romania, Ministerul Agriculturii a anunțat un program de 1,5 mld. EUR pentru extinderea suprafețelor irigate pana in 2027. Nivelul actual al suprafețelor…

- european, inflația ridicata, impactul constrangerilor economice impuse de relațiile cu Rusia, efectele scumpirii energiei asupra bazei industriale, contracția exporturilor Germaniei sau deteriorarea sentimentului consumatorilor – motive ale deprecierii Euro in raport cu dolarul american In lunile urmatoare,…

- Miercuri, banca centrala din SUA a ridicat ratele dobanzii de referința cu 0,75 puncte, de la 0,75-1% la 1,5-1,75% pe an, un pas mai rapid decat in orice moment de dupa 1994. Decizia Rezervei Federale a venit intr-o perioada in care presiunea pentru acțiune devenise deosebit de puternica. Vineri, inflația…