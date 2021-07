Stiri pe aceeasi tema

- Intrunit in aceasta seara, Biroul Politic Judetean (BPJ) interimar al PNL Timis a decis sa-l demita pe Claudiu Buciu din functia de presedinte al PNL Lugoj. De asemenea, Biroul Politic Local al PNL Timis a fost dizolvat. Asa cum deBanat a relatat dimineata, presedintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, totodata…

- Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ca a fost demis din functia de presedinte al PNL Lugoj si a afirmat ca "PNL Timis a aratat astazi ca desconsidera in primul rand comunitatea noastra". "Faptul ca ni s-au retras niste functii politice, in contextul actual,…

- Deputatul liberal de Timis, Claudiu Chira, a susținut intr-o postare pe Facebook ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. „Incredibil ce se intampla…

- Primarul liberal al orasului Deta. Petru Roman, a fost scos de pe Grupul de WhatsApp al primarilor PNL din Timis. S-a intamplat la doua zile dupa ce a solicitat demisiile presedintelui interimar al PNL Timis, Alin Nica, si a secretarului general Danut Groza. Inainte de Roman, a fost scos din grup si…

- PSD Timiș a transmis un comunicat de presa dupa ce, in plenul Consiliului Local al Municipiului Lugoj, consilierii PSD, USR PLUS și PMP s-au opus proiectului de hotarare privind aprobarea inițierii procedurilor in vederea achiziționarii unor imobile. Proiectul de hotarare a fost susținut de…

- Scandal intre liberali nu doar la centru, ci și in teritoriu. Primarul municipiului Barlad, liberalul Dumitru Boroș, il acuza pe liderul PNL Vaslui, Nelu Tataru, ca este „groparul liberalismului vasluian”. Potrivit lui Boroș, Tataru „a reușit sa inscauneze in funcția de al PNL Barlad in sedinta convocata…

- Localitatile din Buzau simt deja efectele ciclonului din Marea Neagra care a adus vineri furtuni si ploi puternice. Pericolul nu a trecut, sambata fiind asteptate noi reprize de vreme severa. Primarul municipiului Ramnicu Sarat a scris pe Facebook un mesaj menit sa linisteasca populatia.