- Pe principiul cainii latra, caravana trece, șefii MAI au rasuflat ușurați cand ecourile treselor de general puse unui tinerel fara merite deosebite s-au mai stins. Chiar daca, la avansarea purtatorului de cuvant Georgian Dragan in cel mai inalt grad, la varsta de doar 34 de ani, indignarea și frustrarea…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins cererea formulata de Clotilde Armand privind anularea alegerilor din Sectorul 1, București. Armand a invocat presupuse fraude in intocmirea proceselor verbale de constatare a rezultatelor votului din secțiile de votare, solicitand repetarea alegerilor.Dupa examinarea…

- PSD intervine in scandalul de la Sectorul 1 și Sectorul 2 aratand faptul ca cei de la USR și-au pierdut dreptul de a mai face contestații din moment ce la semnarea proceselor verbale niciun reprezentant al USR in secțiile de votare nu a contestat rezultatele.

- Scandalul in care este implicat Florian Coldea, cu dosarul instrumentat de DNA, l-a afectat pe acesta in plan profesional. SRI a anunțat ca Florian Coldea nu va mai preda la Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul” in anul universitar 2024 – 2025. Acesta ocupa un post de conferențiar universitar…

- Fabian Marin, tatal ucigașilor de la Padina, a primit o veste proasta, dupa eliberarea din arest a fiilor sai: judecatorii i-au respins cererea de anulare a sancțiunii pe care a primit-o de la polițiști!

- Nici bine nu s-au impacat frații Corduneanu, ca un nou scandal zguduie din temelii intreaga familie. Adrian Corduneanu, cunoscut drept "Beleaua", a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a amenințat-o, in repetate randuri, pe cumnata sa, Alina Elena Filip, scrie BZI.Scandalul dateaza inca…

- Dupa ce in urma cu cateva zile Biroul Electoral al Sectorului 1 a decis sa respinga candidatura Partidului Umanist Social Liberal la Consiliul Local din cauza ca o mare parte din semnaturile depuse erau invalide, acum instanța a decis ca partidul lui Piedone poate intra in cursa la Sectorul 1.