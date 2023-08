Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de cant și-au unit destinele in fața oficialilor de la starea civila, Gabriela Prisacariu si Dani Oțil și-au jurat credința veșnica și in biserica. Duminica, 30 iulie, cei doi au facut cununia religioasa. Marele eveniment a avut loc la Manastirea Cașin din Capitala.

- Maria Constantin și Robert Stoica s-au casatorit marți, 25 iulie, civil, dar și religios. Cantareața nu a facut acum o petrecere, ci a anunțat ca nunta va avea loc pe 4 august.Maria Constantin și Robert Stoica au spus DA ieri, dupa o poveste de dragoste ce dureaza deja de 4 ani. Cantareața și iubitul…

- Fosta gimnasta traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Razvan Banica, nepotul lui Ștefan Banica. Iata cum mai arata sportiva la noua ani de la retragere, dar și in ce moment s-a lasat fotografiata!

- Cristina Spatar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, și-au facut apariția la biserica, iar vedeta poarta o rochie de vis. Aceasta a ales o rochie tip sirena, avand un model special, dar și o trena lunga. Iata imaginile momentului cu cei doi de la cununia religioasa!

- Pentru Cristina Spatar bat clopotele de nunta, dupa ce a fost recent ceruta in casatorie, pregatirile pentru marele eveniment sunt pe ultima suta de metri. Aceasta a trecut prin momente dificile in ultimii ani, dupa divorțul de Alin Ionescu, dar a reușit sa iși refaca viața și sa gaseasca din nou fericirea…

- Bella Santiago și-a facut apariția la biserica, intr-o rochie de vis. Aceasta a ales o rochie tip prințesa, avand un model special, dar și o trena lunga, avand nevoie de ajutor pentru a fi aranjata. Ea a intrat in lacașul de cult avand un moment special pentru soț și invitați.

- In urma cu o zi, Sensy și iubitul ei s-au casatorit religios in cadrul unei ceremonii emoționante, in care i-au avut alaturi pe toți cei dragi. Cei doi au devenit, oficial, soț și soție anul trecut, dupa ce au spus marele „Da” in fața ofițerului de Stare Civila.