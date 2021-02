Stiri pe aceeasi tema

- Armin Nicoara și Claudia Puican au spus adevarul despre relația lor de iubire din prezent, dupa ce s-a zvonit ca ar fi fost la un pas de desparțire. Cei doi artiști au vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre problemele lor din cuplu.

- Armin Nicoara și Claudia Puican au trecut prin momente de groaza in vacanța exotica de la inceput de an. Cei doi au fost fugariți de hienele din Tanzania, cu care s-au „trezit” chiar la geamul hotelului. Artiștii au oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars

- Cristina Șișcanu este una dintre cele vedetele de la Antena Stars care va aparea in reality show-ul ”Mamici de pitici, cu lipici”, care debuteaza cu sezonul 2, pe 14 ianuarie, la ora 21:00! Invitata in aceasta seara la Showbiz Report, aceasta a ținut sa povesteasca una dintre intamplarile care au marcat-o…

- Armin Nicoara și Claudia Puican au fost la un pas de a-și spune ”adio” la sfarșitul anului 2020, insa acum vorbesc despre rolul de parinți și de marea impacare. Iata ce anunț au facut cei doi artiști.

- Laura Micovschi, prezentatoarea de la Antena Stars, estepentru prima oara gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viațaei, insa pana acum a ținut sarina secreta, de teama sa nu piarda copilul.„Mi-a fost foarte teama. Mi-a fost teama sa nu pierd copilul. Nu cred in superstiții, dar imi…

- O vedeta TV din Romania a simțit pe pielea sa minunea Craciunului: a ramas insarcinata dupa o lunga așteptare. „Cat de nerabdatori suntem sa te cunoaștem! Cat de mult te-am așteptat!” Miracol inainte de Craciun. Vedeta TV a ramas insarcinata Laura Andreica, prezentatoare de știri Antena Stars, a anunțat…

- Olga Popa, prezentatoarea emisiunii “Tips&Triks – la drum cu vedetele”, de la Antena Stars este insarcinata cu primul copil. Vedeta de televiziune a facut marele anunț pe rețelele de socializare chiar in ziua de Moș Nicolae. „Am vrut sa aman cat se poate de mult acest moment pentru a ma obișnui mai…

- Oana Ionița, fosta Bebelușa de la Prima TV, s-a retras de ceva timp de pe micile ecrane, dedicandu-și timpul familiei și dansului. Vedeta are doi copii, un baiat și o fata care ii urmeaza talentul in ale dansului, spre incantarea mamei lor.Invitata la Star Matinal, dansatoarea a povestit despreinceputurile…