- Armin Nicoara, urmarit de cutremure și in Romania, și in Los Angeles. Cunoscutul saxofonist roman nu va uita prea curand „Ziua Indragostiților” din 2023. Și asta din pricina faptului ca puternicul cutremur aparut ieri, parca din senin, in zona Olteniei, la mijlocul lunii februarie, de peste 5 grade…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Iasmina Hill a povestit ca fiul ei, David, are grave probleme de sanatate și nu știe de ce, iar ea crede ca totul se intampla dupa ce a trecut cu bine de Covid-19. Soția milionarului care deține statuia Libertații a vorbit despre starea de sanatate a celui mic.…

- 15 idei de desert pentru Ziua Indragostiților1. Prajitura de zmeuraAceasta este o prajitura ușoara, dulce și roz, perfecta pentru un desert de Ziua Indragostiților.Ingrediente:2/3 cana ulei de nuca de cocos1/2 cana crema de branza, la temperatura camerei6 oua3 linguri indulcitor1 lingura de extract…

- Anuryh a trecut prin clipe de panica la 3 dimineața, intr-o padure, dupa ce a ramas cu mașina pe serpentine și au avea nici macar faruri. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit ca a trecut prin momente tensionate și a explicat exact cum s-a intamplat totul.…

- Indragostiții care adora muntele vor avea parte de un peisaj de vis in care sa serbeze celebra „Valentine's Day”. In Bucegi zapada depașește o jumatate de metru, iar hotelierii ii ademenesc pe turiști cu oferte care mai de care mai interesante

- Claudia Puican a facut un gest impresionant pentru cea mai importanta ființa, asta pentru ca soția lui Armin Nicoara i-a dedicat o piesa și le-a marturisit urmaritorilor de pe rețelele de socializare ca plange de fiecare data cand o asculta. Iata ce imagine a postat cantareața cu mama ei!

- Zi speciala pentru Claudia Puican! Indragita cantareața iși sarbatorește ziua de naștere, iar soțul ei, Armin Nicoara, i-a transmis o urare emoționanta pe rețelele de socializare și a postat o fotografie de la nunta. Iata ce declarație de dragoste i-a scris cantarețul partenerei sale de viața!

- Armin Nicoara și Claudia Puican au avut parte, de curand, de reproșuri in casnicie. Totul ar fi pornit de la bani, susțin ei, in exclusivitate pentru Antena Stars. Ce s-a intamplat și ce decizie a luat soția in urma cu puțin timp.