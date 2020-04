Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor sanatosi, fara probleme cu sistemul imunitar sau alte conditii medicale deja existente, trec, fara probleme, peste COVID-19. Totusi, chiar si un om tanar poate avea cateva zile grele in lupta cu coronavirusul.

- O femeie din Bucuresti a fost mutata de la autoizolare, in carantina, dupa ce a fost observata de vecini in timp ce iesea, pe fereastra, din locuinta aflata la parterul blocului, in noatea de sambata spre duminica.

- Coronavirus face ravagii in Lombardia, iar spitalele din regiunea italina se confrunta cu probleme serioase. Peste 80% din paturile secțiilor de terapie intensiva sunt ocupate de persoanele infectate cu COVID-19.Din acest motiv, secțiile ATI ale unitaților medicale din Lombardia au primit, recent, 223…

- Concertul Boney M, care urma sa aiba loc la Sala Palatului din Bucuresti in aceasta seara, a fost reprogramat in 20 septembrie, ca urmare a comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Interne in care sunt anuntate masuri obligatorii din cauza raspandirii Covid-19, au transmis organizatorii show-ului…

- CSM Bucuresti – HC Buzau, astazi, de la ora 17.00 Deplasare de foc pentru HC Buzau, in aceasta dupa-amiaza, in cadrul etapei a 19-a din Liga Nationala. Dupa amaraciunea esecului la limita in fata Stelei, echipa buzoiana va evolua pe terenul uneia dintre cele mai puternice echipe din Liga, ocupanta locului…

- Vine un moment in viata personala sau in afaceri cand mutarea din spatiul locativ existent sau relocarea sediului firmei devine iminenta. Desi acest lucru este benefic pentru afacere sau familie, aceasta schimbare poate pune serioase probleme. La urma urmei, o relocare a casei sau firmei este un eveniment…

- ​Meteorologii nu au deloc vești bune! Iarna și-a reintrat in drepturi și in multe județe din Romania au fost emise coduri galbene, portocalii și roșii de vant puternic și ninsoare viscolita.

- Situatie alarmanta, in judetul Buzau, in ceea ce priveste evolutia cazurilor de gripa. In weekend, aproape 30 de copii au fost diagnosticati cu forme de gripa de tip A si B, dupa ce s-au prezentat la Unitatea Primiri Urgente Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean Buzau.