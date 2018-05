Claudia Pavel: "Am avut noroc că am fost eliminată de la Exatlon" La doua luni de la ieșirea din concurs, Claudia este fericita pentru ca este acasa. Artista a facut cateva declarații despre concursul care i-a schimbat viața. „Sunt fericita ca am acceptat aceasta provocare. Nu ma dau in laturi de la promovari. Mi s-a parut un altfel de reality show și am vrut sa vad daca ma descurc. Noah a fost suficient de mare sa ințeleaga ca mama lui va fi placuta!", a explicat artista, potrivit ciao.ro. Aceasta a spus ca cele 5 saptamani in Dominicana au reprezentat pentru ea testul pe care ea și l-a dat ei insași. „Eu chiar am tras de mine. Am ajuns… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

