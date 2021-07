Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Claudia Patrașcanu a spus ca este ”Penta Oxid de Clei”, Bianca Dragușanu i-a declarat oficial razboi. Fara sa stea prea mult pe ganduri, iubita lui Gabi Badalau i-a transmis un mesaj extrem de dur artistei, direct pe contul sau de Instagram. Scandalul dintre cele doua a atins cote maxime și…

- Toata lumea știe ca Bianca Dragușanu este una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul romanesc atunci cand vine vorba de latura amoroasa, insa deși marturisește ca e singura, buchetele de flori ajung mereu in posesia ei. Chiar in urma cu cateva ore, frumoasa blondina a primit un imens buchet…

- Claudia Patrașcanu este curtata de un admirator secret? Asta s-au intrebat miile de fani din mediul online, dupa ce cantareața le-a aratat ca a primit un buchet uriaș de trandafiri roșii. Cel care i l-a inmanat a fost chiar unul dintre fiii ei și ai lui Gabi Badalau, micuțul spunandu-i ca a gasit aranjamentul…

- Divorțul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau nu s-a terminat, dar artista pare sa arate mai bine ca niciodata. Deși au avut multe probleme și s-au contrat de foarte multe ori, cand s-au dus ca invitați la numeroase posturi de televiziune, artista și fostul ei soț incearca sa gaseasca un numitor…

- Bianca Dragușanu are admiratori peste admiratori, iar recent diva a fost surprinza cu un buchet de trandafiri albi. Vedeta a prezentat darul pe contul sau de Instagram și i-a facut curioși pe fani cu privire la expeditor.

- Raluca Pascu are parte de daruri care mai de care in ultima perioada, iar recent fosta soție a lui Pepe s-a fotografiat cu un buchet imens de trandafiri roșii. Fanii deja se intreaba cine a reușit sa o surprinda atat de tare.

- Andrei Ștefanescu și soția lui, Antonia, au divorțat in 2020. Perechea s-a separat inca din vara anului trecut. Divorțul a fost finalizat la notar in septembrie, luna in care ar fi aniversat un an de mariaj. Andrei și Antonia au impreuna un fiu, Ayan, in varsta de 4 ani. Andrei Ștefanescu, noi detalii…