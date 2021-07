Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului 2021, Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu sunt in conflict. In vara anului 2019, Claudia s-a separat de fostul ei soț, Gabi Badalau, alaturi de care are doi fii, Gabriel și Nicholas. Din ianuarie 2021, Bianca și Gabi au fost intr-o relație pe parcursul careia s-au desparțit…

- Claudia Patrașcanu a facut noi dezvaluiri despre relația cu Gabi Badalau. Cei doi se afla inca in plin divorț pentru custodia celor doi baieți ai lor și nu se știe cand se va finaliza procesul. „Nu vreau sa spun, dar copiii noștri știu cel mai bine (n.r. daca mai are Gabi Badalau sentimente pentru ea,…

- Claudia Patrașcanu spune ca trece printr-o perioada buna, chiar daca probelemele ei cu Gabi Badalau nu au trecut. Vedeta a ales astfel sa se schimbe total și a inceput cu coafura. Cum arata acum cantareața.

- Astazi are loc o noua infațișare la Judecatoria Sectorului 6 pentru Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, in procesul de divorț. Cei doi se lupta de aproape doi ani de zile sa se separe oficial și sa primeasca custodia copiilor.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au decis sa ingroape securea razboiului de dragul celor doi copii ai lor. Dupa multe luni de scandaluri in tribunale, artista și fiul de milionar sunt foarte aproape de a incheia procesul de divorț și a-și vedea fiecare de drumul lui.

- Claudia Patrașcanu pare sa nu mai sufere deloc din cauza separarii de tatal copiilor sai, Gabi Badalau, ba chiar ii merge foarte bine și putem spune ca se descurca de minune și pe parte amoroasa, mai ales dupa ultimul filmuleț postat de aceasta pe Instagram, in care se vede cu ce cadou surprinzator…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu lupta de aproape doi ani in instanța pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Perechea s-a separat in vara anului 2019. In prezent, baieții cuplului locuiesc in Agigea, alaturi de mama și de bunica lor, mama Claudiei. Claudia Patrașcanu, despre Gabi Badalau:…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu sunt in divorț de aproximativ un an de zile. Cei doi se lupta in instanța și pentru custodia celor doi copii pe care ii au impreuna. Recent, soții erau in relații mai bune de dragul baiețeilor, insa, cand s-au revazut la tribunal, totul a luat o turnura neașteptata.…