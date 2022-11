Stiri pe aceeasi tema

- Luna trecuta, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au divorțat, dupa mai bine de trei ani de la separare, insa intotdeauna vor fi legați de cei doi copii pe care ii au impreuna. Zilele trecute, fiul cel mare al acestora și-a sarbatorit ziua de naștere, iar Gabi Badalau a mers la Constanța, acolo unde…

- In weekend a fost mare petrecere in familia Badalau! Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu au organizat o petrecere pe cinste pentru fiul lor, Gabriel, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. De la party nu au lipsit nici Niculae Badalau, bunicul sarbatoritului și nici Sabina, matușa acestuia, noteaza click.ro.…

- Este motiv de sarbatoare in familia Claudiei Patrașcanu. Fiul ei și al lui Gabi Badalau a implinit 8 ani, iar astazi, mama lui i-a organizat o petrecere deosebita, cu un decor de vis. Cantareața a publicat primele imagini de la locația aleasa, inainte ca petrecerea sa inceapa.

- Dupa ani in care au stat prin tribunale, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au terminat cu procesele, dar nu și cu neințelegerile. Artista susține ca fostul soț o urmarește și nu o lasa sa munceasca. Divorțul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a terminat dupa ani in care au stat prin tribunale.…

- Este oficial! Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau nu mai figureaza in acte drep soț și soție, dupa ce procesul de divorț a fost pronunțat. Iata ce declarații au facut cei doi foști parteneri.

- Pentru ca s-au aflat in proces de divorț de mai bine de trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au primit oficial vestea mult așteptata. In exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, Claudia a facut primele declarații, imediat dupa ce a ieșit din sala de proces. Se pare ca artista a devenit…

- De trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se afla in proces de divorț, dar și in proces pentru custodia celor doi copii pe care ii au impreuna. Ieri, cei doi s-au vazut in sala de judecata, acolo unde Gabi Badalau a spus ca nu vrea sa divorțeze de Claudia Patrașcanu. In emisiunea „Xtra Night Show”,…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in plin proces de divorț de trei ani de zile, iar aceștia nici pana astazi nu au ajuns sa se separare, iar lucrurile nu sunt deloc atat de simple. Cantareața susține ca ar vrea ca fiecare sa mearga pe drumul sau și considera ca atunci relațiile dintre ei nu ar…