Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au desparțit de trei ani și tot de atunci dureaza și procesul de divorț. Cei doi se intalnesc din nou la tribunal joi, 23 iunie. In anul 2019, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se desparțeau, insa procesul de divorț nu a fost finalizat nici in ziua de astazi. Artista…

- Procesul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau continua! Cei doi au un nou termen joi și se vor intalni fața in fața la Tribunal. Claudia Patrașcanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca iși dorește ca divorțul sa se termine cat mai repede. Iata ce a declarat vedeta!

- O vedem tot timpul cu zambetul pe buze in aparițiile sale publice, insa Claudia Patrașcanu ascunde o drama inca din adolescența. Partenera de viața a lui Gabi Badalau și-a pierdut tatal la varsta de 15 ani, insa iși aduce aminte cu drag de toate momentele frumoase petrecute cu el. Iata ce a marturisit…

- Gabi Badalau a fost implicat intr-un scandal dupa petrecerea organizata de Florin Salam. Claudia Patrașcanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca atitudinea fostului ei partener de viața nu este potrivita pentru educația copiilor lor, Nicolas și Gabriel.

- Gabi Badalau e implicat intr-un nou scandal, de aceasta data dupa petrecerea de burlaci organizata de Florin Salam. Contactata de catre reporterii Antena Stars, dupa toate cele intamplate, Claudia Patrașcanu a avut o reacție dura. Ce a transmis vedeta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a marturisit daca va merge sau nu alaturi de Gabi Badalau la nunta surorii artistului, eveniment care va avea loc in luna mai. Ce a dezvaluit artista, dar și ce planuri are in acest sens.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se afla inca in divorț și deși și-au spus de multe ori cuvinte grele, aceștia au decis sa pastreze o relație buna de dragul celor doi baieți ai lor. Acum, vedeta a decis sa petreaca Paștele singura și asta pentru ca Gabi Badalau va fi impreuna cu copiii. Claudia Patrașcanu…

- Divorțul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau nu s-a finalizat, dar artista și-a gasit liniște de ceva timp. Cu ajutorul unui duhovnic, susține ea, a reușit sa-și schimbe percepția și sa priveasca diferit lucrurile care i se intampla in viața.