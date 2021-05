Stiri pe aceeasi tema

- PNL și USR-PLUS au ingropat „securea razboiului”: Criza guvernamentala s-a incheiat, miercuri va fi propus un nou ministru al Sanatații Liderii coaliției de guvernamant, PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat marți seara ca au semnat o completare la acordul de coaliție, care sa puna capat crizei guvernamentale.…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu sunt in divorț de aproximativ un an de zile. Cei doi se lupta in instanța și pentru custodia celor doi copii pe care ii au impreuna. Recent, soții erau in relații mai bune de dragul baiețeilor, insa, cand s-au revazut la tribunal, totul a luat o turnura neașteptata.…

- Andreea Balan (36) a fost invitata sa participe la podcast-ul moderat de catre Catalin Maruța. Vedeta a raspuns unor intrebari delicate, iar subiectul divorțului de actorul George Burcea nu a lispit din discuție, noteaza click.ro. Se pare ca Andreea și George au ingropat securea razboiului și au renunțat…

- Dupa o lunga perioada de certuri și scandaluri intre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, acum se pare ca cei doi au ingropat securea razboiului. Spynews.ro va prezinta informații exclusive, dupa ce in weekend au petrecut impreuna cu copiii, ca in vremurile bune.

- Claudia Patrașcanu a fost astazi invitata la „Vorbește Lumea”, unde a vorbit despre situația in care se afla din cauza divorțului de Gabi Badalau, dar și despre cum le explica celor doi baieți ai lor, lipsa tatalui care nu le este mereu aproape. „Le raspund cat pentru varsta lor ca sa ințeleaga. Eu…

- Invitata in cadrul unei emisiuni TV, Claudia Patrașcanu a spus ce le raspunde copiilor atunci cand cei mici intreaba de Gabi Badalau. Frumoasa artista vrea sa le ofere o educație corecta celor mici și se dedica in totalitate lor. Cu toate ca se afla de un an și 8 luni in scandal cu inca soțul sau, cantareața…

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau este de neoprit. Fiul de milionar, atac dur la adresa artistei. Mesajele afaceristului pentru mama copiilor sai! Ce a postat pe contul de Instagram?

- Lucrurile au luat o intorsatura neașteptata intre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu, aflați in plin divorț de custodie pentru cei doi baieți. Un scandal monstru s-a iscat intre ei. Gabi Badalau a mers la Agigea sa-și ia copiii, fiind week-end-ul pe care acesta trebuia sa-l petreaca cu cei doi baieți.…