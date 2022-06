Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a izbucnit in plans in cadrul unui interviu, acolo unde vedeta a povestit despre desparțirea sa de Gabi Badalau. Vedeta susține ca mama lui Gabi Badalau și familia lui au fost vinovați pentru desparțire și pentru faptul ca afaceristul a dat-o afara din casa alaturi de copiii ei.

- Claudia Patrașcanu continua sa surprinda pe toata lumea! Vedeta și-a cumparat de curand o casa mare și frumoasa pe litoral, unde urmeaza sa se mute cu cei doi baieții pe care-i are impreuna cu Gabi Badalau, inca soțul ei din acte. Ei bine insa, deși nimeni nu se aștepta, astazi a facut publice primele…

- Dupa multe certuri și impacari neașteptate intre ei, s-a zvonit acum ca Bianca Dragușanu e insarcinata cu copilul lui Gabi Badalau. Conform spynews.ro , vedeta ar fi gravida in doua luni. Și ea și omul de afaceri au fost contactați pentru a oferi declarații despre marea bucurie din viața lor, dar au…

- Claudia Patrașcanu a venit cu o lovitura dura pentru Gabi Badalau! Vedeta și-a cumparat recent o casa de lux, despre care nimeni nu a știut, ea dorindu-și sa pastreze secret aceasta achiziție pana in aceste momente. Iata unde urmeaza sa se mute cu cei doi baieți pe care-i are!

- Anul acesta, Gabi Badalau a fost cel care petrecut Paștele alaturi de cei doi copii pe care ii are cu Claudia Patrașcanu. Artista a plecat in vacanța pentru a se bucura de relaxare. Iata ce destinație a ales Claudia Patrașcanu pentru a petrece sarbatorile pascale și ce marturisiri a facut in mediul…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se intalnesc de mai bine de doi ani prin tribunale, iar pana acum nu au reușit sa gaseasca o soluție favorabila pentru amandoi. Dupa desparțirea de omul de afaceri, artista a luat-o pe calea bisericii și a mers la duhovnic pentru a o mai liniști. Vedeta a suferit mult…

- Joi, 31martie, Claudia Patrașcanu nu s-a prezentat la procesul de divorț cu Gabi Badalau. Artista a fost nevoita sa stea in spital alaturi de fiul sau cel mic, care are probleme de sanatate.Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau urmau sa se intalneasca din nou la tribunal pentru un nou termen al divorțului,…

- Chiar daca in ultima vreme a lasat de ințeles ca nu mai este impreuna cu Gabi Badalau, Bianca Dragușanu arunca o veste bomba. Este sau nu diva insarcinata cu afaceristul? Vedeta și-a uimit toți fanii cu ultimele postari de pe rețelele de socializare, mai ales ca ar fi destinate mamei soacre.