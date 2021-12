Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau! Fiul lor cel mare, Gabriel, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Micuțul a implinit astazi frumoasa varsta de șapte ani, iar mama lui, Claudia Patrașcanu, a postat un measj extrem de emoționant pe rețelele de socializare. Iata ce i-a transmis fiului…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au avut parte de inca un termen in procesul de divorț, insa și de aceasta data separarea oficiala nu a fost pronunțata. Extrem de suparata, Claudia Patrașcanu a ieșit foc și para din sala de judecata. Avem imagini exclusive cu artista dupa ce a parasit tribunalul.

- Claudia Patrașcanu nu a stat pe ganduri și a reacționat dupa ce Bianca Dragușanu a publicat pe Instagram imagini cu ea goala, din urma cu mai mulți ani. Cantareața spune ca i-a facut plangere la Parchet și ca se se aștepte sa fie chemata in fața instanței.

- De foarte mult timp, Claudia Patrașcanu este in razboi cu tatal copiilor ei, Gabi Badalau. Artista a fost intrebata daca in viața ei a aparut cineva pana la acest moment, mai ales ca inca soțul ei, pentru ca divorțul nu s-a finalizat, și-a refacut viața. Claudia Patrașcanu a spus daca are sau nu are…

- Au trecut doi ani de cand Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au decis sa puna punct mariajului lor, insa acum cantareața a luat o decizie importanta. Ea le-a spus fanilor ca nu a mai plecat de foarte mult timp intr-o vacanța și se gandește sa faca acest lucru de ziua ei de naștere.

- La scurt timp dupa ce Gabi Badalau a recunoscut ca este indragostit nebunește de Bianca Dragușanu și ca amandoi formeaza un cuplu, Claudia Patrașcanu arunca bomba in lumea showbiz-ului romanesc. Celebra cantareața a scos la iveala detalii cutremuratoare despre procesul de divorț in care este implicata…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se intalnesc astazi din nou la tribunal, intr-un nou termen in procesul de divorț. Cei doi stau iar fața in fața, iar cantareața spera ca la ieșire sa fie in sfarșit o femeie divorțata, dupa doi ani de la separare.

- Claudia Patrașcanu e o femeie singura, deși e inca casatorita cu Gabi Badalau, dar relația lor a luat sfarșit in urma cu doi ani atunci cand au decis sa se separare. Vedeta spune ca e curtata de foarte mulți barbați, iar aceștia ii fac numeroase cadouri. Iata ca ieri a publicat o fotografie cu un buchet…