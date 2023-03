Stiri pe aceeasi tema

- Procesul dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Drpgușanu a luat sfarșit, dupa ce cele doua s-au intalnit la Tribunal in aceasta saptamana. Insa, nu acest lucru le-a creat neliniște in suflet, ci faptul ca s-au judecat in Postul Paștelui, ambele fiind cu frica de Dumnezeu.

- Cuza de la Noaptea Tarziu nu ezita sa iși țina la curent fanii cu activitațile din viața de zi cu zi, iar, de curand, și-a surprins fanii cu o schimbare de look. Se pare ca artistul s-a lasat pe mana hairstylist-ului și este incantat de rezultat.

- Razvan Simion se mandrește cu fiica sa, iar de curand, Ianca s-a lasat pe mana hairstylist-ului și-a surprins fanii cu un nou look. Tanara a postat cateva imagini și este tare incantata de rezultat.

- Celia este adepta schimbarilor de look chiar dupa o lunga perioada de timp. Cantareața a decis sa-și schimbe culoarea parului, astfel ca s-a lasat pe mana specialiștilor și dupa o vizita in salonul de infrumusețare a ajuns la culoarea mult dorita. Iata cum arata acum Celia!

- Cristina Belciu se numara printre cele mai frumoase romance, avand și un public numeros pe rețelele de socializare. Fiind considerata și Monica Bellucci de Romania, ea și-a facut o schimbare de look, odata cu venirea primaverii.

- Roxana Ciuhulescu a facut o schimbare de look in acest weekend. Prezentatoarea s-a lasat pe mainile unui , iar rezultatul este pe gustul sau. Ea a optat pentru cateva șuvițe și bucle, iar chipul ii este pus in evidența.

- Claudia Patrașcanu continua conflictul cu Bianca Dragușanu. Artista nu are de gand sa o lase pe iubita fostului ei soț in preajma celor doi copii pe care ii au impreuna. Claudia Patrașcanu nu a incheiat conflictul cu Bianca Dragușanu și ii da o noua replica. Fosta soție a lui Gabi Badalau spune ca vrea…

- Un medic ORL originar din Buzau, rezident la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța și doctorand in Medicina, a relatat scenele la care a fost martor pe 30 decembrie, intr-un mall din Constanța. Medicul Denisa Olteanu a fost martora la momentele dramatice in care un copil s-a inecat cu mancare…