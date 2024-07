Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu reacționeaza in urma celor mai recente declarații facute de Gabi Badalau la adresa ei. Cantareața a luat o decizie radicala, pe care a comunicat-o in exclusivitate pentru spynews.ro.

- Gabi Badalau a reacționat, dupa ce s-a zvonit, in tot acest timp, ca și-a dat afara din casa fosta soție și copiii! Afaceristul a dezvaluit ce s-a intamplat, pas cu pas, in momentul in care el și Claudia Patrașcanu s-au desparțit, iar ea a plecat din casa in care locuiau.

- Gabi Badalau a ținut sa precizeze in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” ca nu și-a dat copiii afara din casa. De asemenea, omul de afaceri a vorbit și despre pensia alimentara.Gabi Badalau, cunoscut om de afaceri și fiul politicianului Nicolae Badalau, a fost invitat la emisiunea „40 de intrebari…

- Gabi Badalau susține ca muncește din greu pentru afacerile familiei, pe care el le conduce de aproximativ 10 ani de zile. Spune ca nu e un „copil de bani gata”, așa cum i-a fost creata imaginea in presa. Duminica, Gabi Badalau, cunoscut om de afaceri și fiul politicianului Nicolae Badalau, a fost invitat…

- Gabi Badalau este hotarat sa raspunda intrebarilor incomode puse de Denise Rifai in emisiunea de la Kanal D. Omul de afaceri a vorbit despre fosta sa soție, Claudia Patrașcanu, dar și despre Bianca Dragușanu.Gabi Badalau, cunoscut om de afaceri și fiul politicianului Nicolae Badalau, va fi invitatul…

- Gabi Badalau are motive sa radieze de bucurie! Afaceristul merge in vacanța cu copiii, dupa ce fosta lui soție, Claudia Patrașcanu, a decis sa dea uitarii scandalurile. Care este relația celor doi in prezent.

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații dupa ce Rodica Badalau, fosta ei soacra, a dat-o din nou in judecata. Cantareața se apara și spune ca nu a greșit cu nimic, spune ca familia fostului ei soț ii vrea doar raul. Chiar daca a incheiat mariajul cu Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu inca e strans…

- Julia Chelaru facea senzație la inceputul anilor 2000 in trupa Exotic, alaturi de Claudia Patrașcanu și Andreea Banica, insa dupa destramarea trupei, fiecare a luat-o pe drumul sau. In ce relații au ramas cele trei artiste.Julia Chelaru a fost casatorita timp de noua ani cu Bogdan Jianu, cei doi divorțand…