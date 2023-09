Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc un eveniment cu fast in showbiz-ul de la noi! Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, se casatoresc! Chiar in aceste momente, cei doi se afla la starea civila, unde are loc marele eveniment din viața artistei, iar SpyNews.ro va ține la curent cu toate informațiile despre cea mai importanta…

- Zi importanta pentru Maria Simion și Alexandru Niculae, barbatul alaturi de care designerul traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Cei doi indragostiți s-au casatorit. In urma cu puțin timp au spus cel mai important “DA” din viața lor, iar Maria Simion a fost cea care a facut publice…

- Oana Monea a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii. A reușit sa se faca remarcata prin eleganța și frumusețea ei, dar și prin cuceririle pe care le-a facut. Preferata concurentului Marius Moise iubește din nou și l-a dat uitarii pe cel care se indragostise de ea. Oana Monea…

- Ioana Grama nu se mai ascunde! In urma cu puțin timp, influencerita a facut publice, in mediul online, primele fotografie cu iubitul! Influencerița este mai fericita ca niciodata la brațul milionarului. Cum au fost surpinși cei doi indragostiți.

- Zi speciala pentru Like Creața și iubitul ei. Cei doi au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor astazi, iar vedeta a impartașit primele imagini cu fanii. Influencerița radiaza de fericire alaturi de barbatul pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor.

- Bat clopote de nunta in cuplul Lidia Buble și Horațiu Nicolau? Intrebarea aceasta sta pe buzele tuturor fanilor care au observat un inel ce pare a fi de logodna pe degetul artistei. Bijuteria a atras atenția tuturor celor care o urmaresc. S-ar parea ca iubitul acesteia nu s-a uitat la bani atunci cand…

- Zi speciala pentru Claudia Patrașcanu. Dupa divorțul de Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu este mai fericita ca niciodata in aceste momente, asta pentru ca vedeta a fost ceruta in casatorie de iubitul ei. Chiar daca vedeta nu a vrut sa ofere prea multe detalii despre viața personala, se pare ca acum și-a…

- Este vestea momentului in showbiz-ul internațional! Nicole Scherzinger a fost ceruta in casatorie! Frumoasa cantareața și Thom Evans s-au logodit in urma cu doar o zi. Cei doi indragostiți au facut un pas important in relație. Iata primele imagini cu artista și iubitul ei, dupa ce s-au logodit!