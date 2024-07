Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a reacționat, dupa ce s-a zvonit, in tot acest timp, ca și-a dat afara din casa fosta soție și copiii! Afaceristul a dezvaluit ce s-a intamplat, pas cu pas, in momentul in care el și Claudia Patrașcanu s-au desparțit, iar ea a plecat din casa in care locuiau.

- Gabi Badalau are motive sa radieze de bucurie! Afaceristul merge in vacanța cu copiii, dupa ce fosta lui soție, Claudia Patrașcanu, a decis sa dea uitarii scandalurile. Care este relația celor doi in prezent.

- Gabi Badalau iși alina ranile in sanul familiei, dupa desparțirea cu scandal de Bianca Dragușanu. Omul de afaceri a aparut de mana la petrecerea Viva cu o tanara rusoaica, Daria, și apoi a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, pe motiv ca l-ar fi inșelat cu chipeșul medic Auday Al-Ahmad, noteaza…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ingropat securea razboiului și au plecat impreuna in vacanța. Cei doi foști soți sunt in Franța, acolo unde petrec timp cu cei cei doi baieți ai lor.Dupa numeroase certuri și neințelegeri, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau par sa fi ingropat securea razboiului…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au mers la Paris alaturi de copii! Ce loc impresionant au vizitat cei doi alaturi de baieții pe care ii au impreuna. Ce au postat foștii parteneri pe rețelele de socializare.

- Gabi Badalau a oferit recent un interviu emoționant in podcastul cu Nasrin, unde a vorbit deschis despre relația sa cu copiii și impactul pe care divorțul de Claudia Patrașcanu l-a avut asupra acestora. In timpul discuției, Gabi s-a aratat vizibil emoționat, reflectand asupra responsabilitaților sale…

- Dupa ce anul trecut fosta soacra a Claudiei Patrașcanu i-a deschis cantareței un proces penal, acum Rodica Badalau, mama lui Gabi Badalau, nu vrea sa se lase, astfel ca recent i-a mai deschis cantareței inca un proces, de data aceasta unui civil. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Claudia Patrașcanu…