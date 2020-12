Stiri pe aceeasi tema

- Nu se lasa! Claudia Patrașcanu continua lupta cu Gabi Badalau, barbatul cu care se afla in divorț. Artistei ii este teama de o decizie prin care instanța de judecata i-ar putea incredința pe cei doi copii tatalui lor, noteaza click.ro. Dupa dezvaluirile-bomba pe care le-a facut pe Facebook, cantareața…

- Claudia Patrașcanu se afla in plin divorț cu tatal baiețilorei, Gabi Badalau, insa, situația dintre ei nu este deloc cea pe care vedeta odorea. In timp ce tatal susține ca interpreta nu l-a lasat sa iși vada copiiitimp de trei luni, aceasta spune ca fostul soț vrea sa ii ia de la ea.„Vor sa dovedeasca…

- Artistul, in varsta de 44 ani, spune ca a dus o lupta foarte grea și a fost la un pas sa-și piarda viața din cauza virusului momentului. In refacerea sa s-a implicat insuși renumitul Ioan Alexie doctorul de boli infecțioase de origine romana care trateaza vedete in Las Vegas.El le-a furnizat doctorilor…

- Data afara ieri, din sala de judecata, la procesul de stabilire a custodiei celor doi copii ai sai, Claudia Patrașcanu a rabufnit ca niciodata in mediul online. In plin proces pentru custodia copiilor și partaj cu soțul sau, Gabi, fiul politicianului Nicole Badalau, solista a insistat ca instanța sa…

- Procesul de divorț dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau devine din ce in ce mai scandalos. Ieri, artista a fost data afara din sala de judecata, iar acuzațiile au curs din ambele parți. Dupa ce afaceristul a susținut ca fosta soție nu-l lasa sa-și vada copiii, Claudia a scris varianta ei pe rețelele…

- Claudia Patrașcanu a povestit astazi, la „Acces Direct”, drama prin care trece de cand a decis sa divorțeze de fostul ei soț, Gabi Badalau! Potrivit spuselor cantareței, aceasta a fost amenințata cu moartea, barbatul spunandu-i ca va plati pe cineva care sa intre cu mașina in ea, pe strada.

- Claudia Patrascanu si Gabi Badalau au decis sa divorteze in august 2019, insa nici acum nu sunt separați oficial. Mai mult, deși sunt parinți, relația lor pare compromisa definitiv, in urma unor acuzații pe care și le arunca reciproc, noteaza click.ro. Claudia Patrașcanu a scris recent, pe Facebook,…

- Claudia Patrașcanu, apel disperat, dupa ce familia fostului sau soț i-ar face probleme. Cantareața susține, nici mai mult nici mai puțin, ca familia Badalau o vrea moarta. Claudia Patrașcanu a fost casatorita cu Gabi Badalau, fiului fostului politician Nicolae Badalau. Cantareața are doi copii cu fostul…