- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in plin proces de divorț de aproape doi ani, insa acum cantareața a decis sa ia o decizie. Ea nu vrea sa mai vorbeasca nimic din ceea ce ține de separarea de fostul ei soț, ci iși dorește sa fie fericita și liniștita.

- Aflați in plin scandal de divorț, Claudia Patrașcanu (42 de ani) și Gabi Badalau sunt pe punctul sa ingroape securea razboiului. Cei doi au hotarat sa se impace de dragul copiilor, Gabriel (7 ani) și Nicholas ( 4 ani), sa sa aiba o relație civilizata și dupa divorț, potrivit click.ro. Pentru prima data…

- In plin divorț cu Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu (42 de ani) face tot posibilul sa se descurce cu banii și cu creșterea copiilor. Cantareața și-a scos la vanzare, pe pagina de Facebook, garderoba de lux cu care a plecat din Bolintin, din vila afaceristului, noteaza click.ro. Artista a publicat spre…

- Dupa scandalul aparut in urma desparțirii de Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu a disparut din lumina reflectoarelor. Cantareața nu a mai aparut la nicio emisiune televizata, dar iși ține fanii la curent cu diverse detalii din viața ei prin intermediul rețelelor de socializare. Recent, Claudia a anunțat…

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau este pe departe de a se incheia prea curand. Artista a oferit declarații exclusive la Antena Stars despre motivul pentru care fiul de milionar nu și-a luat copiii, cu toate ca era weekend-ul lui de petrecut cu cei mici. Satula de situația cu care se…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu lupta de aproape doi ani in instanța pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Perechea s-a separat in vara anului 2019. In prezent, baieții cuplului locuiesc in Agigea, alaturi de mama și de bunica lor, mama Claudiei. Claudia Patrașcanu, despre Gabi Badalau:…

- Surpriza mare in scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau. Cantareața a revenit la sentimente mai bune fața de fostul soț și l-a lasat sa-și vada copiii in weekend. Decizia sa este surprinzatoare in contextul in care, in urma cu cateva saptamani, cei doi s-au certat in fața porții artistei,…

- Andreea Banica este prietena Claudiei Patrașcanu și cea care a fost chemata pana acum de doua ori la tribunal in procesul de divorț dintre interpreta și Gabi Badalau. Acum, vedeta a vorbit pentru prima oara despre postura in care a fost pusa. „A fost acea legatura dintre mine și Claudia din trecut,…