- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au desparțit de trei ani și tot de atunci dureaza și procesul de divorț. Cei doi se intalnesc din nou la tribunal joi, 23 iunie. In anul 2019, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se desparțeau, insa procesul de divorț nu a fost finalizat nici in ziua de astazi. Artista…

- Claudia Patrașcanu, in varsta de 43 de ani, a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare, in care lasa sa se ințeleaga ca trece printr-o perioada grea. Vedeta, aflata inca in divorț cu Gabi Badalau, tatal celor doi baieți ai sai, a recunoscut ca este amenințata. „Niciodata un om curat cu inima…

- Claudia Patrașcanu continua sa surprinda pe toata lumea! Vedeta și-a cumparat de curand o casa mare și frumoasa pe litoral, unde urmeaza sa se mute cu cei doi baieții pe care-i are impreuna cu Gabi Badalau, inca soțul ei din acte. Ei bine insa, deși nimeni nu se aștepta, astazi a facut publice primele…

- Chiar daca au dat semne ca au decis sa faca pace de dragul copiilor lor, scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau a izbucnit din nou. Dupa ce a spus ca inca soția lui ar fi apelat Poliția in ziua nunții surorii sale, afaceristul a acuzat-o pe artista ca a pus detectivii pe urmele lui.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au locuit alaturi de cei doi copii ai lor, Nicolas și Gabriel, intr-o vila spectaculoasa din Bolintin-Vale, insa afaceristul a decis sa vanda casa. Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, este mereu la curent cu toate informațiile, iar de aceasta…

- Andreea Banica a anunțat ca este in cautarea unei bone pentru copii. Artista a spus ce criterii trebuie sa indeplineasca femeia care se va alatura familiei lor. Este mereu aproape de familia ei, insa programul incarcat din ultima perioada și-a spus cuvantul. Andreea Banica a anunțat ca are nevoie de…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se afla inca in divorț și deși și-au spus de multe ori cuvinte grele, aceștia au decis sa pastreze o relație buna de dragul celor doi baieți ai lor. Acum, vedeta a decis sa petreaca Paștele singura și asta pentru ca Gabi Badalau va fi impreuna cu copiii. Claudia Patrașcanu…