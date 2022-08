Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a avut de traversat mai multe zile extrem de agitate, asta pentru ca fiul de milionar se afla iar in scandal cu Claudia Patrașcanu, deoarece cantareața nu i-ar fi permis acestuia sa plece din țara impreuna cu copiii lor. Vedeta ar fi incercat sa faca toate demersurile pentru ca acesta sa…

- Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu este departe de a fi incheiat. Cei doi sunt la cuțite de ceva vreme și se cearta pe rețelele de socializare. In urma cu doar cateva minute, Gabi Badalau a povestit un alt incident din el și fosta lui partenera de viața, Claudia Patrașcanu. Despre ce…

- Razboiul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a intețit in ultima vreme! Claudia Patrașcanu se teme, mai nou, pentru viața ei și a cerut ordin de restricție impotriva unui barbat din anturajul afaceristului din Bolintin Vale, potrivit click.ro. E scandal monstru, din nou, intre Claudia Patrașcanu…

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a reaprins, iar astazi afaceristul a ținut sa spuna ca e din nou ”la cuțite” cu mama copiilor sai, asta deoarece cantareața nu i-a permis sa plece cu cei mici in vacanța. Din acest motiv, el a mers sa ceara o ordonanța la Judecatorie, acolo unde…

- Razboiul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se pare ca nu se oprește aici. Cei doi, care sunt inca casatoriți din punct de vedere legal, arunca sageți unul altuia, iar in urma cu foarte puțin timp, celebrul afacerist a povestit ce i s-a intamplat, pe contul sau personal de Instagram. Iata de…

- Claudia Patrașcanu a publicat in mediul online un apel disperat, in incercarea de a recupera o ființa draga atat ei, cat și celor doi copii pe care ii are din mariajul cu Gabi Badalau. Cantareața și-a acuzat socrii de rea-voința, explicand ca au decis in mod intenționat sa faca un gest care sa o raneasca…