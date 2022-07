Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine știm, relația Claudia Patrașcanu cu familia lui Gabi Badalau nu este deloc buna. Vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data a postat un mesaj cu privire la parinții care iși urasc nurorile. Iata ce a transmis fosta partenera a lui Gabi Badalau!

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au desparțit de trei ani și tot de atunci dureaza și procesul de divorț. Cei doi se intalnesc din nou la tribunal joi, 23 iunie. In anul 2019, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se desparțeau, insa procesul de divorț nu a fost finalizat nici in ziua de astazi. Artista…

- Dupa patru ani de cand s-a desparțit de soțul ei, Claudia Patrașcanu a decis sa mearga intr-o vacanța binemeritata alaturi de cei doi baieți ai sai. Aceștia au ales ca destinație locul in care vedeta mergea in vacanțe cu Gabi Badalau atunci cand erau casatoriți, iar vedeta susține ca cei mici și-au…

- Claudia Patrașcanu a scos la iveala detalii teribile despre trecutul ei și relația cu Gabi Badalau, inca soțul ei, in urma cu mai multe zile, insa azi vedeta a demonstrat ca a lasat toate lucrurile rele in spate pentru a se distra alaturi de cei doi copii ai sai. Iata in ce vacanța de vis a plecat impreuna…

- Claudia Patrașcanu continua sa surprinda pe toata lumea! Vedeta și-a cumparat de curand o casa mare și frumoasa pe litoral, unde urmeaza sa se mute cu cei doi baieții pe care-i are impreuna cu Gabi Badalau, inca soțul ei din acte. Ei bine insa, deși nimeni nu se aștepta, astazi a facut publice primele…

- Dupa multe certuri și impacari neașteptate intre ei, s-a zvonit acum ca Bianca Dragușanu e insarcinata cu copilul lui Gabi Badalau. Conform spynews.ro , vedeta ar fi gravida in doua luni. Și ea și omul de afaceri au fost contactați pentru a oferi declarații despre marea bucurie din viața lor, dar au…

- De trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau incearca sa divorțeze. Aceștia se vad mereu la tribunal, iar artista susține ca tatal copiilor ei ar vrea sa se impace cu ea, acesta fiind motivul pentru care nu i-ar acorda divorțul. Vedeta a marturisit ca a cheltuit foarte mulți bani cu procesele pe…

- Claudia Patrașcanu a povestit intr-o postare pe Instagram cum a ratat șansa de a deveni celebra in Turcia. Putea sa aiba acolo o cariera de invidiat in muzica. Aflata intr-o vacanța la Istanbul, oraș pe care l-a vizitat de nu mai puțin de 15 ori, Claudia Patrașcanu a dezvaluit ca in urma cu cațiva ani…