Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi se iubesc inca de dinainte ca afaceristul sa divorțeze oficial de mama copiilor lui, Claudia Patrașcanu, motiv pentru care scandalul separarii a ținut multa vreme prima pagina a ziarelor.…

- Claudia Patrașcanu a plecat in vacanța, in Antalya, alaturi de cei doi copii ai sai, insa a avut probleme inca de la aterizare. Cantareața a ajuns la spital in Turcia inca din prima zi de concediu.Claudia Patrașcanu a așteptat mult vacanța in Antalya, acolo unde și-a dus baieții la un resort de lux.…

- Dupa mulți ani de suferința, se pare ca a aparut soarele și pe strada Claudiei Patrașcanu. Cantareața e in culmea fericirii dupa ce a primit inelul de logodna. Se pare ca vedeta l-a dat uitarii pe Gabi Badalau. Claudia Patrașcanu se marita? Divorțul dintre frumoasa cantareața și Gabi Badalau a zbuciumat…

- Desparțirea de Gabi Badalau a fost un moment dificil in viața Claudiei Patrașcanu, care i-a schimbat multe percepții despre viața și relația de cuplu. Cantareața de 44 de ani se viseaza mama pentru a treia oara, insa a dezvaluit ca va lua unele masuri cu viitorul sau iubit. In ceea ce privește casatoria,…

- Claudia Patrașcanu (44 ani) a avut parte de o relație tumultoasa și un divorț cu scandal de tatal celor doi copii ai sai, Gabi Badalau. Cu toate astea, deși e mama singura acum, nu și-a pierdut speranța. Artista incearca sa le faca pe plac baieților sai, Gabriel (8 ani) și Nicolas (6 ani), li s-a dedicat…

- Claudia Patrașcanu nu și-a pierdut increderea in iubire dupa divorțul de Gabi Badalau. Cantareața a marturisit ca iși dorește sa devina din nou mama.Claudia Patrașcanu iși dorește sa devina din nou mama și sa se recasatoreasca, dupa divorțul controversat de Gabi Badalau. Artista a facut aceste dezvaluiri…

- Claudia Patrașcanu și-a dus copiii intr-o vacanța cateva zile. Cantareața le-a facut o surpriza de zile mari lui Gabriel (8 ani), și Nicolas (6 ani) cu destinația aleasa, un parc de distracții unde baieții s-au distrat mai ceva ca la Disneyland Paris. Dupa ce procesul de divorț și de custodie a copiilor…