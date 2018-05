Claudia Patrașcanu nu a mai ajuns la emisiunea ”Rai, da Buni”, realizata de Mihai Morar, din cauza unui accident la care a fost martora. Blocata in trafic, vedeta a vorbit in direct și a relatat ce s-a intamplat. „Nu am ajuns la emisiune, am plecat cu doua ore inainte de emisiunea voastra, s-a intamplat un […] The post Claudia Patrașcanu, in direct cu Mihai Morar: ”Fereasca Dumnezeu!” Accidentul cumplit la care a fost martora appeared first on Cancan.ro .