Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu, facuta praf de Claudia Patrașcanu! Fosta partenera de viața a lui Gabi Badalau a dat de pamant cu actuala iubita a omului de afaceri. Cantareața a adus acuzații grave la adresa sa, susținand ca tatal copiilor ei i-a dezvaluit cum blondina ar fi o „prostituata” care a practicat vraji…

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu continua! Cantareața a fost cea care a raspuns declarațiilor acide facute de blondina in exclusivitate la Antena Stars, iar fosta soție lui Gabi Badalau a facut acuzații grave la adresa Biancai Dragușanu.

- „Razboiul” dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu continua! Fosta soție a lui Gabi Badalau a avut o reacție acida, dupa ce a fost jignita de blondina. Cantareața a transmis un mesaj neașteptat.

- In timp ce pe Bianca Dragușanu o duce in vacanțe exotice, Gabi Badalau platește o pensie alimentara de rușine celor doi baieți pe care ii are cu Claudia Patrașcanu. Sa spunem ca acești bani lui nu i-ar ajunge nici de un mic dejun in oraș cu iubita, la o carciuma in centru! Claudia Patrașcanu a marturisit…

- Bianca Dragușanu a avut o prima reacție pentru spynews.ro dupa ce Claudia Patrașcanu a declarat intr-o emisiune televizata ca vedeta a insistat sa-i cunoasca pe copiii cantareței și ai lui Gabi Badalau, actualul ei iubit. Mai mult decat atat, artista susține ca „cel mic a fost traumatizat” de Bianca.…

- Claudia Patrașcanu a facut dezvaluiri incredibile despre comportamentul pe care il are Bianca Dragușanu de fața cu copiii ei. Cantareața nu este de acord ca cei mici sa faca cunoștiința cu ea, spunand ca iubita tatalui lor l-a traumatizat pe fiul cel mic. Artista a dat carțile pe fața la Antena Stars.

- Dupa ani in care au stat prin tribunale, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au terminat cu procesele, dar nu și cu neințelegerile. Artista susține ca fostul soț o urmarește și nu o lasa sa munceasca. Divorțul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a terminat dupa ani in care au stat prin tribunale.…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in scandal continuu dupa ce s-au desparțit. Cei doi se lupta in instanța pentru custodia celor doi baieți pe care ii au impreuna. Ieri, 3 noiembrie, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au intalnit la tribunal, unde s-a discutat din nou de custodia copiilor. Artista…