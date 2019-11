Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de o luna de cand Claudia Patrașcanu și-a luat cei doi copii și s-a mutat la Constanța, Gabi Badalau a transmis un mesaj, ce poate fi dovada clara ca nu mai exista cale de impacare intre el și artista. „Inceputul are si un sfarsit. Eu nu regret nimic. Sfarsit”, este mesajul postat de Gabi…

- In urma cu doua luni, showbizul romanesc era luat cu asalt de vestea divortului dintre Claudia Patrascanu si Gabi Badalau. Cei doi formau unul dintre cele mai frumoase cupluri si parea ca totul decurge cum nu se poate mai bine intre ei.

- Fie ca vrei sa accepți sau nu, și, deși pare soluția spre un viitor mai bun, un divorț este adesea dureros și solicitant, mai ales daca in relația respectiva au fost investite sentimente, iar cuplul are și copii. Aceasta este și situația Claudiei Patrașcanu, care deși in declarații pare ca deține o…

- Claudia Patrașcanu a anunțat recent ca s-a desparțit de soțul ei, iar la scurt timp, și-a luat cei doi copii și s-a mutat in Constanța, pentru a trece mai ușor peste perioada grea din viața ei. Cantareata a postat pe contul ei de socializare un mesaj emotionant, in care iși anunța revenirea pe scena…

- Claudia Patrascanu si Gabi Badalau au divortat. Cantarareata incerca sa treaca cu zambetul pe buze de cea mai grea perioada din viata ei. Claudia a postat pe retelele de socializare un mesaj emotionat.

- Claudia Patrascanu (40 de ani) si Gabi Badalau, fiul lui Niculae Badalau, ministrul Economiei, n-au mai putut locui sub acelasi acoperis, asa ca el a izgonit-o noaptea din vila lui de 400.000 de euro. Cum prietenul la nevoie se cunoaste, iata ca Andreea Banica, fosta ei colega din trupa Exotic, i-a…

- Luni, 12 august, un mesaj dur a fost publicat pe pagina Claudiei Patrascanu. A fost momentul in care cantareata a anuntat despartirea de Gabi Badalau, cel cu care este casatorita si are si doi copii. In postarea acida, Claudia a vorbit despre umilinta, abuz emotional, infidelitate si multe altele. Adevarul?…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca se teme ca situația din Libia s-ar putea transforma într-un „razboi civil total” daca nu vor fi luate masuri pentru încetarea conflictului, potrivit Mediafax care citeaza France 24. „Daca nu vor fi luate…