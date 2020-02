Stiri pe aceeasi tema

- "Au stat separat de noi. Sunt doi inconstienti. Au doi copii superbi pe care noi ii iubim si ei isi bat joc de ei. Sunt doi inconstienti. Pot sa comentez ca bunic asta?", a declarat Niculae Badalau la Romania TV. "Eu nu sunt de partea nimanui, ei sunt doi inconstienti si isi bat joc de copii…

- Dupa ce a trecut printr-o despartirea dureroasa, cea de Gabi Badalau, Claudiei Patrascanu pare sa-i mearga din ce in ce mai bine. Invitata la "Rai da' buni", cantareata a facut declaratii despre vacanta pe care a petrecut-o de curand cu fostul ei sot.

- "Nu ma intereseaza. Nu am ce sa spun, nu-mi arde de nicio relatie, nu-mi arde de nimic. Singura mea iubire sunt copiii mei. Normal ca sunt singur si o sa mai fiu singur mult timp, pentru ca nu-mi arde de altceva, ma concentrez pe cresterea copiilor", a spus Gabi Badalau la Antena Stars. Claudia…

- Gabriel Badalau și Madalina Enache sunt cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc, anunta SpyNews. Barbatul și-ar fi dus actuala iubita in vacanța, la Paris și Istanbul. Fosta sotie a lui Gabriel Enache s-ar lauda la prieteni cu noua relație pe care o are cu Gabriel Badalau. Nora lui Badalau…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au fost impreuna la munte, iar cea care a publicat imaginile pe contul de socializare a fost chiar interpreta. Claudia Patrascanu a postat pe contul sau de Instagram o serie de filmulete in care apare pe partie impreuna cu baietii ei si ai lui Gabi Badalau si, surpriza,…

- Citeam, in august, pe pagina ta de Facebook, o confesiune dureroasa, desprinsa parca din filme, din care reiesea ca ai fost tradata si ai ales sa pleci. Ce s-a intamplat, atunci, de fapt? Adevaratele dureri sunt cele pe care le duci in tacere si in legatura cu care nu vrei sa fii nici compatimit…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au casatorit in 2015 și au doi copii impreuna, pe Gabriel, in varsta de 5 ani, și pe Nicholas, in varsta de 2 ani jumatate. De curand, cei doi au divorțat, iar artista a fost data afara din casa impreuna cu micuții . Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se lupta acum…

- Claudia Patrașcanu a obținut o prima victorie, dupa divorțul de tatal baieților ei. La scurt timp dupa desparțirea de Gabi Badalau, artista a plecat din vila familiei din Bolintin Vale, mutandu-se in Agigea, in casa mamei sale, impreuna cu fiii sai, Gabriel (5 ani) si Nicolas (3 ani). Pe 7 noiembrie,…