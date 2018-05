Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Anamariei Prodan, Traian Tanase, este inmormantat langa prima lui soție, la cimitirul Bellu. Cantareața de muzica populara Marioara Tanase a murit intr-un accident rutier, la varsta de 29 de ani. Cei doi iși fac somnul de veci unul langa altul, pe Aleea Artiștilor. Prima soție a lui Traian Tanase,…

- Astazi, 12 aprilie, este o zi importanta pentru Antonia, iși sarbatorește ziua de naștere. Cantareața implinește frumoasa varsta de 29 de ani și se declara o femeie implinita din toate punctele de vedere, dar mai ales pe plan personal, unde se bucura de o familie frumoasa. Iubitul ei, Alex Velea, impreuna…

- Oana Matache, sora Deliei a dat detalii și despre botezul fetiței, ce va avea loc in acest weekend. Cantareața a vorbit și despre cum au fost sarbatorile de Pascale pentru ea, mai ales ca este primul an in care petrece alaturi de micuța Jessie.(CITEȘTE ȘI: DELIA MATACHE IȘI DOREȘTE UN COPIL. ”ESTE ALT…

- De mai bine de 10 ani, America a devenit pentru Anamaria Ferentz acasa. Cariera muzicala nu a abandonat-o și caștiga destul de bine din concertele susținute peste Ocean, dar ea vrea sa dea lovitura la Hollywood. Așa ca a mers la un casting pentru un film. Inainte sa intre in sala, vedeta le-a impartașit…

- Indragita Andra a obosit sa-și petreaca sarbatorile departe de familie, așa ca de Paște va face o excepție. Cantareața a renunțat la toate aranjamentele și concertele pentru a-și petrece timpul alaturi de cei doi copii și de soțul ei, realizatorul TV Catalin Maruța. David, Eva, dar și Catalin sunt pe…

- Claudia Patrascanu a devenit, anul trecut, pe 24 ianuarie, mamica pentru a doua oara. Recent, la un post de televiziune, soția lui Gabi Badalau a vorbit despre al treilea copil. Artista vrea sa ramana, din nou, insarcinata și spera sa aiba și o fetița. Bruneta are, deja, doi baieți. „Nu acum (n.r. nu…

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Universitar Elias. Starea ei nu e deloc buna. Anamaria Prodan nu vrea ca publicul sa știe ce se intampla cu mama ei. Cantareața a mai fost internata, in ianuarie, cand i-a fost montat un holter. Se pare ca problemele nu sunt numai de natura cardiaca. Interpreta…