- Gabi Badalau a stat de vorba cu jurnaliștii Antena Stars inainte de a intra in sala de judecata. Inca soțul Claudiei Patrașcanu spune ca nu știe daca divorțul se va incheia astazi intre el și artista, asta deoarece vedeta are pretenții mult prea mari.

- Claudia Patrașcanu e o femeie singura, deși e inca casatorita cu Gabi Badalau, dar relația lor a luat sfarșit in urma cu doi ani atunci cand au decis sa se separare. Vedeta spune ca e curtata de foarte mulți barbați, iar aceștia ii fac numeroase cadouri. Iata ca ieri a publicat o fotografie cu un buchet…

- Claudia Patrașcanu a decis sa ingroape securea razboiului și sa mai dea o șansa relației dintre ea și Gabi Badalau. Insa nu genul de relație amoroasa, ci una de prietenie, singurul motiv fiind copiii pe care ii au impreuna. Cantareața a vorbit la Antena Stars despre dorința ei ca fiul de milionar sa…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt separați de doi ani, iar daca in viața fiului de milionar e deja o femeie, Bianca Dragușanu, de ce cantareața nu ar putea sa de indragosteasca iar?! Ei bine, ea a publicat recent un mesaj primit de la un admirator, iar acum spune și cine e el de fapt.

- E preocupata de viața profesionala, dar și de cea personala. Claudia Patrașcanu a dezvaluit ca e pregatita sa iși faca un nou iubit dupa separarea de Gabi Badalau. Cantareața spera sa iși gaseasca jumatatea. „Mi-aș dori sa se intample și pe planul asta ceva frumos in viața mea. Dar vreau sa fie un om…

- Claudia Patrașcanu arunca bomba in showbiz-ul autohton. Frumoasa bruneta a facut declarații incendiare despre fostul ei soț Gabi Badalau. In cadrul unui interviu oferit in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața i-a transmis tatalui baieților ei ca se va casatori inaintea ca el sa ajunga la altar…

- Claudia Patrașcanu e in continuare soția lui Gabi Badalau in mod legal, insa vedeta nu mai are niciun sentiment pentru el, dupa cum a declarat. Acum cantareața e pregatita de o noua relație și spera sa ”nu o mai gafeze”, așa cum a precizat ea pe Instastory.